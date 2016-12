Ex-policial é assassinado dentro do Caps em Arapiraca

Um ex-policial militar, identificado como Gilmar Barbosa, foi executado a tiros, nesta sexta-feira, 30, dentro da unidade do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), localizada na Rua Isabel de Oliveira, bairro Jardim Esperança, em Arapiraca, agreste alagoano.

Testemunhas contaram aos policiais do 3º BPM que quatro homens, sem identificação, chegaram ao local e efetuaram os disparos de pistola 380 em direção à vítima, que morreu antes de receber atendimento médico. Em seguida, o grupo fugiu em uma picape S10, de cor branca.

Uma equipe do Samu esteve no local e vítima, que trabalhava no local realizando o transporte dos dependentes químicos, já estava em óbito. Equipes do Instituto de Criminalística foram acionadas para os procedimentos cabíveis. O corpo será encaminhado ao IML de Arapiraca.



com agências