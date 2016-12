Homem e menor são presos por roubo e receptação

Um homem e um menor foram presos na tarde desta sexta-feira (30) acusados e roubo e receptação, no bairro do Pinheiro, em Maceió. Os suspeitos teriam um roubado e outro adquirido, três câmeras de segurança do Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas (Cepa), que ficavam instaladas próximas à Escola Estadual Professor José Vitorino da Rocha.

Após investigações, a polícia chegou até o menor de 15 anos, M.A.S. L, e em sua residência, no bairro do Pinheiro, encontraram as três câmeras furtadas. O outro acusado, um homem identificado como Marcos Antônio Amâncio dos Santos, 47 anos, também foi preso no mesmo bairro.

Os acusados foram levados para um posto policial onde aguardam os procedimentos cabíveis.

