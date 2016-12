Prefeito volta atrás e fará festa profana no Bom Jesus dos Navegantes de Penedo

Durante entrevista na Rádio Penedo FM, no programa Lance Livre, o prefeito municipal de Penedo, Marcius Beltrão, além de fazer uma prestação de contas sua gestão e de como se dará seu próximo mandato que se inicia no próximo domingo, 1º de janeiro de 2017, ele disse que irá realizar a festa profana do Bom Jesus dos Navegantes 2017.

Diante do cenário de crise, Marcius Beltrão disse que irá colocar shows musicais no sábado, 07, com atrações de nível nacional. A programação será divulgada na próxima semana.

Uma das atrações confirmada, através da redes sociais, é o cantor revelação do Forró, Jonas Esticado, que aliás já se apresentou em Penedo neste ano.

Além do sábado com shows musicais, o domingo, 08, reserva uma atração de sucesso no cenário católico nacional, a Bandas Rosas de Saron que se apresentará no palco principal.

por Redação