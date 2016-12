Três pessoas são presas com mais de 7 quilos de maconha

Durante uma operação realizada no bairro do Tabuleiro do Martins, em Maceió, na tarde desta quinta-feira (29), o Batalhão de Operações Especiais (Bope) prendeu três pessoas e apreendeu mais de 7 quilos de maconha.

Uma denúncia anônima, feita através do número 181, levou os policiais até uma residência localizada na Rua São Paulo, na parte alta da capital. A denúncia afirmava que um homem e duas mulheres estariam traficando no local. Ao apurar a denúncia, os agentes encontraram os suspeitos na porta da residência denunciada.

O homem identificado como Ítalo Oliveira Cordeiro, 23 anos, estava com uma pequena quantidade de drogas e conduziu os policiais ao interior da casa, onde foram encontrados mais 7 quilos de maconha, uma quantia em dinheiro e uma balança de precisão, uma arma de fabricação artesanal e dois celulares.

Duas mulheres, que também estavam na residência, identificadas como: Aline Cristiane Ferreira dos Santos, 29 anos e Emely Thaise Medeiros dos Santos, de 20 anos, também foram detidas. Todos os suspeitos, e o material apreendido, foram levados até a Central de Flagrantes I, no bairro do Pinheiro.

Fonte: CadaMinuto