Unidades de saúde nos municípios de Penedo e Coruripe recebem melhorias

A secretária executiva de Ações da Saúde da Sesau, Rosimeire Rodrigues, o superintendente de Atenção à Saúde, Rogério Barbosa, e o superintendente de Regulação e Auditoria, D’narte Bastos, realizaram, nesta sexta-feira (30), uma visita de fiscalização ao Hospital da Santa Casa de Penedo e no Hospital Carvalho Beltrão de Coruripe, para avaliar a aplicação dos investimentos que foram feitos na melhoria da estrutura física dessas unidades de saúde.

As visitas começaram pela cidade de Penedo, no Hospital da Santa Casa, onde eles puderam verificar a estrutura física das enfermarias de clínica médica, pediátrica e a melhoria de 60 leitos de retaguarda.

Foram mostrados também outros projetos como a reforma das salas de cirurgia, de UTI, de hemodiálise, assim como a unificação da maternidade do Hospital Regional de Penedo para o Hospital da Santa Casa, uma vez que será possível reduzir os custos, garantindo, assim, maior produtividade na assistência da junção das duas unidades de saúde.

“Nós percebemos que tudo que investimos ao longo desse ano no Hospital da Santa Casa foram executados e estão de boa qualidade. Esse é um momento importante, que serve como ferramenta essencial na construção de políticas públicas”, salientou Rosimeire Rodrigues.

A equipe foi recepcionada pelo vice-provedor da Santa Casa de Penedo, Eduardo Regueira, pelo diretor-geral, Jean Cleber Spricigo, e pelo provedor e bispo diocesano, Dom Valério Breda, que elogiaram a iniciativa.

“Com a unificação, vamos modernizar e criar novos serviços, onde esses pacientes terão assistência mais próxima de suas casas, dando continuidade a uma missão que a Santa Casa vem fazendo ao longo desses 250 anos, que é cuidar das pessoas através de um atendimento humanizado e eficiente”, destacou Jean Spricigo.

Já em Coruripe, a comitiva percorreu os corredores do Hospital Carvalho Beltrão, onde foram recepcionadas pela coordenadora de Enfermagem, Thamara Alves, e pela coordenadora Administrativa, Tatiane Camacho.

No local, os gestores da Sesau puderam conhecer uma nova ala, inaugurada na última semana, que dispõe de mais de 28 leitos, destinados a pacientes cirúrgicos e pediátricos, com estrutura física composta de enfermarias de 2 a 3 leitos, com quartos climatizados, camas automatizadas e sistema que permite agregar próximo ao leito do paciente os gases, tomadas e outros aparelhos necessários para a realização dos procedimentos vitais para o devido tratamento do internado. Além de quartos de isolamento para crianças e adultos, e o novo setor de processamento de roupas (lavanderia), que tem contribuído para o controle de infecção hospitalar.

“O Hospital Carvalho Beltrão está em crescente evolução. Fiquei orgulho em conferir o novo prédio que está sendo finalizado para proporcionar assistência qualificada aos usuários que dependem do SUS. Esses leitos desafogarão outras unidades de saúde, pois eles terão qualidade de acomodação e ambientação. Isso é um grande diferencial que está sendo feito em Coruripe”, exaltou D’narte Bastos.

Atualmente, o Hospital Carvalho Beltrão de Coruripe dispõe de 241 leitos de retaguarda aos usuários do SUS, que presta assistência a diversas especialidades, como clínica médica, ortopédica, vascular, pediátrica e cirúrgica, além de tratamento intensivo (UTI) adulto, pediátrico e neonatal. Com a nova construção, prevista para ser entregue em março de 2017, serão totalizados 301 leitos de retaguarda, contribuindo, assim, para desafogar outras unidades de saúde e garantir um serviço de qualidade para toda população do Estado de Alagoas.

