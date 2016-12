Amanda não toma conhecimento e massacra Ronda em 48 segundos

A preparação de toda uma vida culminou com a maior vitória da vida de Amanda Nunes. A baiana, que nunca escondeu que sempre se preparou para lutar contra Ronda Rousey, consolidou nesta sexta-feira seu status de maior lutadora do mundo ao derrotar o maior nome do MMA feminino de todos os tempos. Lutando com segurança e ignorando a pressão de ter pela frente a ex-campeã mais dominante da sua categoria, a brasileira não tomou conhecimento da americana e atropelou a rival com um nocaute técnico aos 48s do primeiro assalto.

– Olha, eu realmente treino muito duro. Eu tenho um time que está comigo, olha esses caras aqui. Todos esses caras na academia fazem de mim uma grande lutadora. Tenho que agradecer a American Top Team. Estou em outro nível hoje. É incrível, a gente conversou porque ela (Ronda) fez muito pelo esporte, ela tem uma história. Mas agora eu sou a campeã. Vocês têm que parar com essas coisas de Ronda Rousey, agora a campeã é a Amanda Nunes – afirmou a Leoa, ainda no octógono.

Amanda ainda comentou o fato de não ter participado de eventos com a imprensa, após pedido de Ronda para não dar entrevistas, que foi atendido pelo Ultimate, e fez um pedido para os fãs.

– Eu adoro (ela não ter participado dos eventos de promoção), porque posso mostrar isso, posso fazer com qualquer uma. Quando pedi essa luta ao Dana, sabia que podia vencer. Preparei minha cabeça, meu espírito e meu corpo. Sabia que a Ronda Rousey era grandiosa, mas ninguém vai tirar esse cinturão de mim. Em toda a minha preparação eu soube que ia ser a campeã. Estou preparada, treinei muito para essa luta. Eu treino para ela desde que entrei no UFC, sabia que ia acontecer e essa noite provei para todo mundo. Sou a melhor lutadora do mundo. Podem parar com essa coisa de Ronda Rousey, ela vai se aposentar, vai fazer filmes, e eu vou continuar. Vocês tem que olhar para outras meninas. Eu sou a campeã – disparou.

A luta começou com Ronda Rousey negando o toque de luvas de Amanda Nunes. A brasileira tomou conta do combate desde o começo, desferindo jabs e diretos certeiros, Ronda tentava impedir os socos, mas a potência dos golpes de Amanda Nunes era demais para a americana. A cada soco, Ronda caminhava para trás e não conseguia responder nem ao menos travar a luta. Na grade, com a guarda baixa, Ronda foi presa fácil para a brasileira, que só precisou continuar a golpear até o árbitro Herb Dean encerrar o combate, decretando o nocaute da americana.

