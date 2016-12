Polícia fecha casa de jogos de azar em Penedo

Uma denúncia anônima levou policias militares até uma residência situada próximo da Praça Costa e Silva, em Penedo, que funcionava como um cassino. Como jogos de azar são proibidos por lei no Brasil o funcionário do estabelecimento foi detido e as máquinas recolhidas.

É do Pelotão de Operações Especiais (Pelopes) a informação de que que foram recolhidos sete máquinas caça níqueis, sete monitores, uma maquineta, quatro bobinas, quatro cadernos de caixa e a quantia de R$ 4.136,00 em espécie.

O funcionário detido – que terá a identidade preservada – foi levado para a delegacia de Penedo, onde deve permanecer à disposição da Justiça. A polícia não confirmou a prisão do dono do estabelecimento.

