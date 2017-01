Coruripe aposta em juventude e experiência para disputa do Alagoano

A receita do Coruripe para a temporada 2017 é misturar juventude e experiência. Com o elenco formado por jogadores que participaram da campanha vitoriosa da Copa do Nordeste Sub-20 e atletas rodados no futebol, a direção alviverde aposta que a mesclagem terá um desfecho satisfatório. Entre os nomes conhecidos estão o meia Fábio Lopes e o atacante Cristiano Alagoano.

– No dia 22 estaremos prontos para fazer um grande campeonato junto com esse jovens que foram campeões da Copa Nordeste. Então essa mistura de experiência com juventude dará certo aqui no Coruripe – disse o atacante Cristiano Alagoano.

Durante a pré-temporada, sob o comando do técnico Joécio Barbosa, o Coruripe vai disputar dois amistosos contra o Sergipe. O primeiro será na próxima quinta-feira, às 20h, na Arena Batistão. O jogo de volta está marcado para o dia 8, às 17h, no Gerson Amaral.

Confira o elenco do Coruripe para a disputa do Alagoano:

Goleiros: Dida( ex-Central), Rock Alan e Erick (remanescentes) e Ivison (base);

Laterais: Jackson (CEO), Renato e Fabricio Baby (remanescentes), Maycon, Rony e Lázaro (base);

Zagueiros: Marcelo Alves (Ferroviário-CE), Beto (remanescente), Danilo, Tam, Jean e Daciel (base);

Volantes: Roberto (Colo Colo-SE), Thulio (Remanescente), Romisson, Aldonys e Mateus (base);

Meias: Neilton (Murici), Kiko Alagoano (Araguaia-MT), Diego Renato (CEO), Maycon Alagoano (FF Sports), Fábio Lopes e Elói (Sub 17 do Vasco e Atlético-MG);

Atacantes: Cristiano Alagoano ( Picos-PI) e Cléicio (base).

Fonte: Globoesporte