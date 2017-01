Jovem é preso com 18 “bombinhas” de maconha na Cohab em Penedo

Policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar prenderam, ontem, durante uma abordagem na Travessa Arizona, na Cohab, no município de Penedo, um rapaz identificado como Jackson, vulgo Cabelinho, que estava com 18 “bombinhas” de maconha.

Os policiais desconfiaram da atitude de Jackson e foram até sua residência onde conseguiram encontrar mais drogas e munições de revólver calibre 32.

O rapaz foi encaminhado para a Delegacia do 7ª DRP de Penedo, para lavratura do flagrante.

Com 11º BPM