PC recupera automóvel e identifica acusado do roubo

Um veículo roubado no litoral sul de Alagoas foi recuperado, nesta segunda-feira (02), por policiais civis do 18º Distrito Policial (18ºDP). O automóvel, Ford Fiesta, placa QKP 1671, foi subtraído na última quinta-feira (29), na Praia do Saco, em Marechal Deodoro.

Após diligências realizadas, a equipe do 18ºDP, conseguiu identificar um dos acusados do roubo. Trata-se de Renato Pedro dos Santos, de 27 anos.

Segundo o chefe de Operações do 18ºDP, agente Pedro Almeida, Renato é ex-reeducando, e reside na Barra de São Miguel. “Ele realizou o assalto juntamente com um comparsa que estava armado”, disse Pedro Almeida.

Em consulta ao sistema da Polícia Civil, Sispol, foi constatado que o suspeito cometeu outro roubo, em Maceió, em novembro de 2015, e furto de automóvel, em junho de 2015, na Barra de São Miguel.

O 18ºDP está divulgando a fotografia do suspeito, e solicita a quem tiver alguma informação sobre ele, deve ligar ao Disque Denúncia –181 -, ou no telefone da delegacia: 3272-1438.

com Ascom PC/AL