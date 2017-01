Prefeito de Penedo divulga atrações musicais do Bom Jesus dos Navegantes 2017

Em entrevista à Rádio Penedo FM, nesta segunda-feira, 02, o prefeito reeleito de Penedo, Marcius Beltrão, divulgou as atrações que irão se apresentar na festa do Bom Jesus dos Navegantes 2017.

As atrações confirmadas pelo prefeito foram as seguintes: Trio da Huanna, Jonas Esticado, Samyra Show e Banda Rosas de Saron. Marcius Beltrão informou ainda que o evento irá começar por volta das 21h00 no sábado e as apresentações se darão em apenas um palco. No Domingo, 08, ponto auge das festividades, além das procissões fluvial e terrestre, a banda católica Rosas da Saron irá se apresentar no palco principal do evento por volta das 20h00.

Sábado – 07/01/2017

Trio da Huanna

Samyra Show

Jonas Esticado

Domingo – 08/01/2017

Banda Rosas de Saron

Marcius Beltrão disse que a festa não será da magnitude que ele desejava, mas está em conformidade com as dificuldades financeiras que o município vem passando e que no próximo ano (2018) caso alguns projetos primordiais sejam aprovados pelos vereadores municipais, a população terá uma mega festa como sua gestão está acostumada a fazer.

por Redação