Prefeito de Penedo nomeia apenas seis secretários e deixa nove pastas em aberto

Em entrevista partidária na manhã desta segunda-feira, 02, na Rádio Penedo FM, de propriedade do vice-prefeito, Ronaldo Lopes, o prefeito reeleito de Penedo, Marcius Beltrão, divulgou o nome de alguns secretários que irão compor seu início de gestão. Segue abaixo os nomes divulgados:

Secretaria de Saúde – Pedro Madeira

Secretaria de Agricultura – Ricardo Araújo

Secretaria de Infraestrutura e Obras – Valmir Lessa

Secretaria de Desenvolvimento Econômico – Pedro Soares

Secretaria de Gestão Pública e Finanças – Marcos Beltrão

Procurador Geral – Francisco Sousa Guerra

Como podemos observar algumas secretarias não tiveram nomes divulgados, isso porque o prefeito atribuiu a alguns destes secretários nomeados mais secretarias. O secretário de Gestão e Finanças, Marcos Beltrão está respondendo pela Educação, Cultura e Turismo. O Procurador Geral do Município, Francisco Sousa Guerra, está respondendo pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). O secretário de Desenvolvimento Econômico, Pedro Soares, está respondendo pela Chefia de Gabinete, Comunicação e Governo. O Secretaria de Infraestrutura e Obras, Valmir Lessa, está respondendo pelos Serviços Públicos e por último o Secretário de Agricultura, Ricardo Araújo, está respondendo pela SMTT.

Segundo o prefeito as mudanças de criação de novas secretarias e adequações só serão feitas com a aprovação do projeto de reforma administrativa que está na Câmara Municipal de Penedo e que só será votada após o recesso parlamentar dos edis penedenses, em fevereiro do corrente ano.

por Redação