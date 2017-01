Prefeito Marcius Beltrão prega no discurso de posse austeridade para os próximos quatro anos

O período econômico de incertezas se arrasta por meses. Estados estão com salários atrasados e, ou parcelados, igualmente a municípios. Mês a mês a arrecadação e o FPM vêm caindo significativamente. Em Penedo, o mandato passado foi encerrado com as contas e salários dos servidores em dia. Para continuar seguindo com o equilíbrio da máquina pública, o prefeito reeleito de Penedo, Marcius Beltrão, garante maior austeridade na condução dos próximos quatro anos.

Eleito para administrar Penedo pela terceira vez (2005/2008, 2013/2016 e 2017/2020), Marcius Beltrão tomou posse na noite deste domingo, 1º, em cerimônia que teve início com uma missa em ação de graças na Catedral Diocesana. Posteriormente, foi reconduzido ao cargo de chefe do Executivo pelos vereadores na Casa de Sabino Romariz.

A solenidade oficial de posse do prefeito Marcius Beltrão (PDT) e do vice Ronaldo Lopes (PMDB), encerrou com o tradicional discurso na sacada da Prefeitura de Penedo. Momento que o gestor agradeceu aos penedenses a confiança em conduzir os destinos administrativos do Município e, ainda, pregou austeridade neste momento de incertezas econômicas do País.

“Quero agradecer a Deus por mais esta responsabilidade em conduzir os destinos de 70 mil pessoas. Quero também agradecer a minha esposa e família, a Ronaldo e sua esposa, aos que contribuíram para este dia. Bem, neste governo deveremos tomar medidas mais austeras, o momento requer isso. Digo ainda que a recomposição do Município deverá ser aos poucos. Vamos priorizar uma administração com capacidade técnica, para uma governabilidade maior. Queremos continuar trabalhando, fazendo Penedo crescer. Diante do momento, vamos trabalhar muito para manter todos os salários em dia e as contas públicas. Além de continuar em buscas de projetos e realizar obras. Muito obrigado pela confiança em nós e um Feliz 2017”, encerrou emocionado Marcius Beltrão.

Tomaram posse na Casa de Sabino Romariz

Para o mandato 2017/2020, a Câmara de Vereadores de Penedo passa a contar com 15 vereadores, sendo sete novos e oito reeleitos: Fagner Matias (PDT), Raquel Tavares (PSL), Júnior do Tó (PDT), Macaxeira Enfermeiro (PSL), Mano da Caçamba (PMDB), Bili Marques (PMDB), Edvaldo Santos (PHS), Roberto da Farmácia (PRTB), Valdinho Monteiro (PSDB), Ernande Pinheiro (PR), Nelsinho (PSDC), Derivan Thomaz (SD), João Lucas (PRTB), Rogério dos Peixoto (PRTB) e Marcelo Pereira (PMN).

Quem é

Marcius Siqueira Beltrão, 46 anos (PDT) é prefeito de Penedo pela terceira vez. Primeiro mandato de 2005 a 2008 e segundo 2013 a 2016. Sua caminhada política em Penedo teve início ao ser eleito vereador no ano de 2000. É natural de São Paulo, casado e pai de três filhos.

Fonte: Secom/PMP