Vereador Junior do Tó é reeleito presidente da Câmara Municipal de Penedo

O vereador Antonio de Figueiredo Barbosa Junior, o Junior do Tó, foi novamente conduzido a presidir a Câmara de Vereadores de Penedo. A eleição aconteceu na noite deste domingo, 1º de janeiro de 2017, logo após a posse dos eleitos no último pleito eleitoral do município ribeirinho.

Até a última sexta-feira, 30, além de Junior do Tó, mais dois edis afirmaram que eram também candidatos a presidir a Câmara Municipal, os vereadores Valdinho Monteiro e Billi Marques. Mas, momento antes da votação, os dois tiraram seu nome e apoiaram Junior do Tó. Foram 14 votos a favor e apenas uma abstenção, que foi do vereador João Lucas.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores ficou assim formada:

Presidente – Junior do Tó

Vice – Presidente – Hernande Pinheiro

1º Secretário – Mano da Caçamba

2º Secretário – Macaxeira

por Redação