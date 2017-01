Foragido da Delegacia de Santana morre após trocar tiros com a polícia

O foragido da Delegacia Regional de Santana do Ipanema, Luciano dos Santos Soares, conhecido também como Boneco, de 27 anos, morreu após trocar tiros com policiais civis e militares, na madrugada desta terça-feira (03). Ele também é suspeito de participar de três homicídios na cidade.

Segundo agentes da Delegacia Regional, foi realizada uma operação conjunta entre agentes da Delegacia e militares do 7º Batalhão para localizar e prender Luciano. Ele estava escondido em uma residência localizada na Rua Santa Marta, no bairro Lagedo Grande.

Durante a abordagem, houve reação e troca de tiros. Luciano ainda tentou fugir pelo telhado de residências vizinhas, mas foi baleado novamente e morreu na hora.

Segundo a Polícia Civil, ele fugiu da carceragem da Delegacia Regional de Santana do Ipanema no início de dezembro com outros 12 presos. Ele já possuía passagem pela polícia e é suspeito de participar de três homicídios no município.

Os donos da residência onde ele foi localizado se dirigiram à delegacia nesta manhã para prestar depoimento. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Arapiraca.

Fonte: CadaMinuto