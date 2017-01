Por dívidas, STJD suspende ASA das competições promovidas pela CBF

Na manhã desta terça-feira (3), a diretoria da Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA) recebeu a informação de que o time está suspenso de participar de competições esportivas promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O motivo¿ Dívidas junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), referentes a taxas de manutenção que se encontram em aberto.

Além do time arapiraquense também foram punidos as equipes do Comercial (MS), Gama (DF), Guaratinguetá (SP), Joinville (SC), Parnahyba (PI) e Pinheirense (PR).

Assim como já aconteceu em outras oportunidades no meio esportivo, a liberação do clube só ocorrerá mediante ao pagamento das pendências.

Até o momento a assessoria do clube não se pronunciou sobre as providências que estão sendo tomadas pelo setor jurídico da Agremiação.

Fonte: Minuto Arapiraca