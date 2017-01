Samyra Show sai da programação do Bom Jesus de Penedo e em seu lugar entra Marcia Fellipe

A programação profana da Festa do Bom Jesus dos Navegantes 2017 sofreu um pequena mudança entre os artistas que irão se apresentar no próximo sábado, 07. A cantora Samyra Show foi anunciada dentro da grade de artistas ontem 02, mas nesta terça-feira, 03, foi divulgada sua desistência e em seu lugar entrou a cantora Marcia Fellipe, que aliás esteve no ano passado na Festa e após sua apresentação aconteceu uma pancadaria generalizada nunca vista em eventos na cidade ribeirinha de Penedo.

A programação para sábado, 07, ficou a seguinte: Trio da Huanna, Marcia Fellipe e Jonas Esticado. No domingo, 08, continua a mesma programação com a banda católica Rosas de Saron.

por Redação