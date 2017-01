Sport Club Penedense completa 108 anos de existência

O Sport Club Penedense é um clube brasileiro de futebol, da cidade de Penedo, em Alagoas. É o mais antigo clube do futebol alagoano e um dos mais antigos do Brasil. Foi Fundado no dia 3 de janeiro de 1909, comemorou seus 100 anos com muita festa. Manda seus jogos no Estádio Alfredo Leahy e tem capacidade para 6.000 pessoas. Suas cores são o vermelho e branco. Seu estádio, frequentemente, apresenta falhas de seguranças, prejudicando o espetáculo que acontece no Caldeirão da Alegria. Atualmente disputa o campeonato alagoano.

O Penedense foi fundado no dia 3 de Janeiro de 1909 muitos anos disputou os campeonatos promovidos pela Liga Penedense de Futebol como um dos mais famosos clubes do interior de Alagoas.

Na época do amadorismo, o alvirrubro do Baixo São Francisco possuía em seu plantel os grandes craques do futebol alagoano. Somente em 1962 é que veio participar do campeonato da Primeira Divisão alagoana, promovido pela FAD. Sua melhor campanha foi o vice-campeonato que aconteceu em 1966, quando decidiu o título com o CSA.

No dia 7 de março de 1971 foi realizado o Torneio Início, uma competição curta de jogos com 20 minutos de duração, dentro de um mesmo dia. O torneio foi organizado pela Federação Alagoana de Futebol e foi disputado no Estádio Rei Pelé. Participaram da competição, além do Penedense, São Domingos, ASA, CSA, CSE, Ferroviário, CRB e Guarany. Comandado por Marcos Lobo, o Penedense decidiu o título com o CSE e, após empatar sem gols e vencer por 3×0 nos pênaltis, foi o grande campeão.

Durante muitos anos, o Penedense ficou de fora dos campeonatos da divisão especial. Crises internas não permitiram que o clube continuasse com seu departamento de futebol. No ano de 2000, o clube se preparou para voltar à elite do futebol alagoano, através do campeonato da Segunda Divisão. Foi o campeão com méritos e ganhou o direito de ficar entre os grandes. Em 2001, realizou um excelente trabalho e ficou na 3ª colocação.

Crises internas não permitiram que o clube continuasse com seu departamento de futebol. No ano 2000, o clube se preparou para voltar a elite do futebol através do campeonato da segunda divisão. Foi o campeão com méritos e ganhou o direito de ficar entre os grandes.

Em 2001, credenciado pela conquista do título da Segunda Divisão de 2000 e empolgado por retornar à Divisão Principal do futebol alagoano, após alguns anos de ausência, o Penedense manteve a base do time que foi campeão da Segundona, do ano passado. Dos 11 titulares, apenas três são novatos no grupo: o goleiro Nem, o lateral Nilton e o atacante Denilson. Outros reforços que chegaram ao clube foram o goleiro Luciano e o meia-atacante Edson. O técnico da equipe é Gilson Baiano (ex-atleta do CSA e CRB), entre outros clubes de Alagoas, e já solicitou à diretoria do Penedense a contratação de mais dois reforços: um meia-direita e um meia-esquerda, para fortalecer o setor. O objetivo do clube é ficar entre os quatro primeiros colocados neste grande turno. Penedense – Nem; Edivaldo, Júnior, Luizão e Nilton; Evanilson, Robinho, Paulo Cajé e Esquerdinha; Marcos e Denilson.

Em 2002, o grande trunfo é ter mantido mais de metade do grupo da competição em 2001, conquistando um honroso 3° lugar e destacando-se como a grande surpresa do Estadual. A diretoria do Penedense conseguiu também manter a mesma comissão técnica, tendo à frente Gilson Baiano, o qual contará, no grupo deste ano, com pelo menos oito titulares da equipe de 2001. São eles: goleiro Nem, zagueiro Luizão, laterais Ricardo e Jal, volantes Robinho e Evanilson(Hoje técnico do Penedense) e os meias Esquerdinha e Edvaldo. O único setor onde o time perdeu todos os titulares foi o ataque, que teve o artilheiro Marcos vendido ao Entrerriense (RJ) e Denilson para o CRB. Nova dupla de ataque é formada por por Gilsinho, com passagens por grandes equipes como Sergipe e Itabaiana; e pelo penedense Mauro Jorge. Nem; Daniel, Luizão, Robinho e Esquerdinha; Alfe, Evanílson, Ricardo e Edvaldo; Gilsinho e Joan (Mauro Jorge).

Em 2004, o Penedense retorna à divisão principal do futebol alagoano, ao vencer a Dimensão Saúde na decisão do Campeonato Alagoano da Segunda Divisão.

Em 2005, o clube da cidade de Penedo manteve a base do time e o técnico, Erandir Montenegro, campeões da Segundona de 2004. Na escalação da equipe nomes já conhecidos da torcida, como o goleiro Beto, os volantes Aldo e Robson, o lateral-esquerdo Esquerdinha e o meia Edvaldo. Foram feitas cinco contratações: o goleiro Pablo (ex-CSA e ASA), o volante Batista, o meia Wagner e os atacantes Anderson e Fuscão. O presidente do clube, Givaldo Vasconcelos, afirmou que o Penedense está no bloco intermediário do Campeonato Alagoano. Os investimentos, disse o dirigente, chegaram a R$ 40 mil e a folha salarial, mês, deve ficar em torno de R$ 28 mil.

Em 2008 o time ribeirinho tinha sido excluído do campeonato alagoano por ter denunciado a Federação Alagoana de Futebol a justiça comum, mas em 2010 o time voltou a série A.

Em 2010, o time ribeirinho foi rebaixado para a segunda divisão depois de um péssimo campeonato alagoano.

Em 2011, o time ribeirinho conseguiu o acesso para Elite do Futebol Alagoano de 2012, fazendo uma campanha razoável , o time ribeirinho ficou com o Vice Campeonato da Segunda Divisão do Alagoano 2011.

No dia 21 de Abril de 2012, após empate contra o Corinthians foi rebaixado e volta a segunda divisão do Campeonato Alagoano.

Em 2013, a equipe ribeirinha se classificou para a elite estadual junto com as equipes do Coruripe e Santa Rita-AL, onde o Penedense acabou não se qualificando para a final da 2° divisão, pois perdeu nas semi-finais para a equipe do Santa Rita-AL.

Em 2014, a equipe mais uma vez foi rebaixada junto com o Comercial-AL.

Em 2015, a equipe veio a dispustar a 2° divisão, dessa vez junta com mais duas equipes: Sete de Setembro e São Domingos. Onde o campeonato só tinha três clubes alagoanos participantes. A equipe da cidade de Penedo garantiu acesso no 3° jogo contra a equipe do Sete de Setembro onde o empate por 2×2 garantiu o acesso, já no jogo seguinte e último do Penedense no campeonato contra a equipe do São Domingos a equipe só precisava empatar para garantir o título do Campeonato Alagoano da 2° divisão, campeonato que o Penedense não conquistava desde 2004. Estava os preparativos para a festa pós o jogo caso o Penedense vencesse, estavam prontos para serem comemorados. A equipe que veio perfilada com: Manoel, Luciano Pinga, Drey, Bruno, Noé, Fofo, Gaspar, Magno, Paulo, Buiú, Marcos Bala e Evanílson Nunes como treinador, criou muitas oportunidades de gols, mas não souberam aproveitar, onde aos 46 minutos do 2° Tempo numa falta cruzada a bola não encontrou ninguém e veio a entrar nas guardas de Manoel. Todo o estádio se calou, e a equipe veio a saborear mais um vice-campeonato alagoano. Mas sendo que a equipe se qualificou para o estadual de 2016.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sport_Club_Penedense