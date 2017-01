Polícia apreende duas armas de fogo no interior

A guarnição do Pelotão de Operações Especiais (PELOPES), pertencente a 2ª Companhia de Polícia Militar/Independente (CPM/I), apreendeu uma arma de fogo, durante a madrugada deste sábado (07), no município de Jacuípe.

Os militares estavam em patrulhamento no Centro da cidade, quando receberam a informação de populares, que o segurança particular de um evento estaria portando uma arma de fogo. Ao se deslocar para o local indicado, foi constatado o fato, onde Carlos de Gusmão Melo, de 34 anos, foi preso sob a posse de uma pistola calibre 7.65 milímetros, contendo oito munições intactas.

Carlos foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia de Novo Lino, onde foi autuado em flagrante delito por Porte Ilegal de Arma de Fogo.

Já durante a tarde da última quinta-feira (05), policiais da 2ª CPM/I estiveram no município de Colônia Leopoldina, onde apreenderam outra arma de fogo.

A guarnição estava realizando rondas no bairro do Lixão, quando se deparou com um indivíduo trafegando com atitude suspeita em uma motocicleta. Prontamente a equipe abordou o acusado, vindo a localizar um revólver calibre 32, contendo cinco munições intactas.

José Gilvan da Silva Pereira, de 20 anos, foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia da mesma cidade, onde foi autuado por Porte Ilegal de Arma de Fogo.

Fonte: Ascom PM/AL