Seis motoristas são flagrados dirigindo embriagados na capital

Em mais uma operação da Lei Seca quatro pessoas foram presas por estarem dirigindo sob o efeito de álcool. As ações ocorreram durante a noite deste sábado (07) e madrugada deste domingo (08) nos bairros do Benedito Bentes e Centro de Maceió.

Segundo informou a coordenação da operação, duas pessoas foram presas por após realizarem o teste do bafômetro e ficar constatada a presença de álcool no sangue acima do permitido pela lei. Já outros dois condutores foram presos por se recusarem a realizar o teste do bafômetro.

Os agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) realizaram ao todo 283 testes de etilômetro, 236 veículos foram abordados e sete deles foram recolhidos ao pátio do Detran.

Outros flagrantes

Militares do 1º Batalhão detiveram um motorista no bairro da Jatiúca, após ele se recusar a realizar o teste do bafômetro. Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), Elísio Fellipe Freitas de Oliveira, de 27 anos, conduzia um Toyota Etios visivelmente embriagado. Ao ser abordado, ele se recusou a realizar o teste e foi encaminhado à Central de Flagrantes I, onde foi autuado pelo delegado plantonista por embriaguez ao volante.

Já na feirinha do Jacintinho, Lenilson Silva de Lira, de 26 anos, foi detido por policiais militares da Radiopatrulha ao ser flagrado realizando direção perigosa. A viatura estava em rondas quando avistou a atitude do condutor. Ao ser parado, ele também recusou realizar o teste de etilômetro. Ele também foi levado para a Central de Flagrantes I, onde foi lavrado o auto de constatação de embriaguez.

Fonte: CadaMinuto