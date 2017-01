Concursos com inscrições abertas reúnem 6,9 mil vagas em todo o país

Pelo menos 76 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (9) e reúnem 6.961 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 24.115,00 na Prefeitura de Fortaleza.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, Neos candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Entre os órgãos com inscrições abertas estão a Polícia Militar de Minas Gerais, com 1.350 vagas e salário de até R$ 3.278,74, e a Prefeitura do Rio de Janeiro, com 363 vagas e salário de até R$ 2.744,79.

Nesta segunda, 8 órgãos abrem inscrições para 767 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 4.586,83. Veja os concursos abaixo:

Fundação Estadual da Criança e do Adolescente “Alice de Almeida” (Fundac)

A Fundação Estadual da Criança e do Adolescente “Alice de Almeida” (Fundac), na Paraíba, vai reabrir as inscrições do processo seletivo para 400 vagas de agente socioeducativos, sendo 300 imediatas e 100 para cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 1.482,95 a R$ 1.887,95. Os candidatos devem ter nível médio. As inscrições devem ser feitas de 9 a 13 de janeiro na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba (ESPEP), localizada na Rua Neusa de Sousa Sales, s/nº, das 9h às 12h30 e das 13h30 às 17h. A seleção será feita por meio de análise de títulos (veja o edital no site do governo da Paraíba).

Prefeitura de Brusque (SC)

A Prefeitura de Brusque (SC) divulgou três editais de processos seletivos para um total de 55 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$ 1.186,44 a R$ 3.185,21. As inscrições podem ser feitas pelo site www.educacao.brusque.sc.gov.br no período de 9 a 13 de janeiro. A seleção será feita por meio de análise de tempo de serviço ou de títulos. Os processos seletivos terão validade de 1 ano (veja os editais no site da prefeitura).

Prefeitura de Itanhaém (SP)

A Prefeitura de Itanhaém (SP) divulgou sete editais de processos seletivos para 121 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 1.062 a R$ 3.518. Os candidatos podem se inscrever entre os dias 9 e 13 de janeiro no Centro Municipal Tecnológico de Educação, Cultura e Esportes (CMTECE), localizado na Avenida Condessa de Vimieiros, 1.131, das 9h às 11h e das 14h às 16h. A prova está prevista para o dia 22 de janeiro (veja os editais no site da prefeitura).

Prefeitura de Pedro Leopoldo (RS)

A Prefeitura de Pedro Leopoldo (RS) vai abrir processo seletivo para 58 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações variam de R$ 937 a R$ 2.205,85. As inscrições podem ser feitas de 9 a 13 de janeiro na Secretaria de Educação, localizada na Rua Anélio Caldas, 33, das 8h às 16h. A seleção será feita por meio de análise de títulos (veja o edital no site da prefeitura).

Prefeitura de Tarumirim (MG)

A Prefeitura de Tarumirim (MG) divulgou edital de concurso público para 118 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 880 a R$ 4.586,83. As inscrições estarão abertas de 9 de janeiro a 9 de fevereiro pelo site www.exameconsultores.com.br. A prova objetiva será aplicada em 12 de março. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado pelo mesmo período (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Terra Boa (PR)

A Prefeitura de Terra Boa (PR) vai abrir concurso público para 4 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 1.149,52 a R$ 1.198,18. As inscrições podem ser feitas pelo site www.concursdosfau.com.br de 9 de janeiro a 6 de fevereiro. A seleção será feita por meio de provas objetiva e de títulos para todos os cargos. O concurso terá validade de 2 anos (veja o edital no site da prefeitura).

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) fará concurso público para 5 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações variam de R$ 1.834,69 a R$ 3.868,21. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.ufsm.br no período de 9 de janeiro a 7 de fevereiro. As provas estão previstas para o dia 7 de maio. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado por igual período (veja o edital no site da UFSM).

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Minas Gerais, vai abrir concurso público para 6 vagas em cargos de níveis fundamental e superior. Os salários vão de R$ 1.834,69 a R$ 3.868,21. As inscrições estarão abertas de 9 a 23 de janeiro pelo site www.ingresso.ufu.br. O concurso terá validade de 1 ano e poderá ser prorrogado pelo mesmo período (veja o edital no site da UFU).

Fonte: G1