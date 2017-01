Fiéis invadem Penedo para comemorar o Bom Jesus dos Navegantes

Foi sem dúvida um Bom Jesus dos Navegantes para consolidar de vez no maior evento do Estado de Alagoas. Desde o início das celebrações eucarística na Igreja de Santa Cruz até o show católico da banda Rosa de Saron, no último domingo, 08, o município ribeirinho apesar de muita limitação logística e estruturais deu conta do recado e recebeu muito bem os milhares de fiéis que visitaram o município.

Como tradicionalmente acontece, as celebrações eucarística foram realizadas na Igreja de Santa Cruz, no centro da cidade, e atraiu centenas de fiéis todos os dias que com muita fé e devoção pediram as bênçãos ao glorioso Bom Jesus.

A programação profana, neste ano de 2017, só aconteceu no sábado, 07, com as atrações: Marcia Fellipe, Trio da Huanna e Jonas Esticado. Muita gente compareceu ao QG do evento para prestigiar os artistas. Houve muita desorganização no acesso das pessoas ao local, como também a fragilidade na revista das pessoas. O trabalho realizado por seguranças privados não valiam de nada, porque pelas esferas do espaço alguns indivíduos adentravam naturalmente, possivelmente com objetivos perigosos.

No domingo, 08, ponto auge da Festa de Bom Jesus dos Navegantes foi muito bem organizada, a procissão terrestre aconteceu de forma tranquila e a fluvial transcorreu em plena segurança, com imagem percorrendo boa parte do rio são Francisco chegando até os povoados de Saúde e a cidade de Neópolis em Sergipe.

Chegando ao solo penedense, a imagem do Bom Jesus foi conduzida pela Avenida Duque de Caxias até o palco religioso onde foi dada a bênção final da celebração eucarística.

por Redação