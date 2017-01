Jovem é assassinado no bairro Raimundo Marinho em Penedo

O jovem Rafael dos Santos, 29 anos, foi assassinado na última sexta-feira, 09, com vários disparos de arma de fogo. O fato aconteceu no bairro Raimundo Marinho, popularmente conhecido como Vila Matias, parte alta do município ribeirinho de Penedo.

Segundo informações passadas para a Polícia Militar, Rafael dos Santos estava na porta de sua residência conversando com um colega quando foi surpreendido por dois elementos que chegaram deflagrando vários disparos de arma de fogo. Rafael dos Santos foi atingido e não resistiu aos ferimento vindo a falecer no local. Os dois elementos fugiram a pé com destino ignorado.

por Redação com 11º BPM