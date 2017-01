EXCLUSIVO: rateio dos professores de Penedo ficará entre R$ 900,00 e R$ 3.600,00

Nosso portal de notícias, OparaNews, teve com exclusividade a informação de que o rateio dos professores efetivos do município de Penedo poderá ser pago na próxima sexta-feira, 13. O valor pago a cada servidor será de acordo com o tempo de serviço e ficará entre R$ 900,00 e R$ 3.600,00.

Podemos observar que os valores divulgados são mais elevados em consideração ao valor pago no ano passado (2016).

O rateio dos professores é pago quando há sobra dos 60% dos recursos do Fundeb (Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica) destinados a valorização dos profissionais da educação.

por Walberth Lima