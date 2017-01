Apenas CSA e Sete de Setembro tem atletas regularizados o Campeonato Alagoano

Faltando oito dias para o início do Campeonato Alagoano 2017, apenas dois clubes tiveram jogadores regularizados para a competição estadual. CSA e Sete Setembro tem parte dos seus jogadores aptos para atuar.

Em apenas um dia, o CSA conseguiu regularizar 16 atletas, com destaque para a base do ano passado, composta pelo goleiro Jefferson, o laterais Denilson, Rafinha e Rayro, os zagueiros Leandro Souza, os volantes Marcos Antônio e Panda, além do meia Kelvin.

O outro clube que conseguiu regularizar os primeiros atletas foi o Sete de Setembro. Até o momento, dez atletas do time canarinho estão devidamente aptos a disputar a competição estadual.

Em contato com a Federação Alagoana de Futebol (FAF), a reportagem foi informada que os demais clubes iniciaram a regularização de atletas esta semana e que nos próximos dias, os atletas serão devidamente regularizados e terão seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Apesar da “demora” em regularizar seus atletas, isso não é visto como problema para os clubes, tendo em vista que as regularizações não são feitas de forma individual e sim em grupo. Além disso, algumas equipes ainda avaliam atletas, podendo manter ou dispensar os mesmos, por isso, deixam para os últimos dias este processo.

Fonte: Minuto Esporte