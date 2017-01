Jovem de Penedo sai para trabalhar em Arapiraca e acaba sendo executado

Um jovem que residia no Loteamento Santa Luzia, localizado na Vila Matias, parte alta de Penedo, foi encontrado morto nesta quinta-feira, 12 de janeiro, nas proximidades do Assentamento Maravilha, em Girau do Ponciano, município localizado no Agreste alagoano.

De acordo com testemunhas, Willamys Cesar, 23 anos, saiu de Penedo nas primeiras horas dessa quinta (12), para trabalhar em Arapiraca, supostamente vendendo celular, mas acabou sendo vítima da violência que assola Alagoas.

Segundo o 3º Batalhão de Polícia Militar, a vítima foi executada com disparos de arma de fogo na região da cabeça. No momento em que foi localizado, o corpo de Willamys Cesar estava com uma camisa polo azul, calça preta e meias brancas. Os sapatos do jovem não foram encontrados no local.

Ainda não há informações sobre a autoria do crime e nem o que teria motivado o homicídio. Peritos do Instituto de Criminalística foram acionados e estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos no corpo. Após ser periciado, o cadáver foi conduzido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) para a sede do órgão em Arapiraca, onde foi submetido à necropsia antes de ser liberado para sepultamento.

Fonte: Já É Notícia