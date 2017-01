Governo vai antecipar pagamento do rateio do Fundeb

O pagamento do rateio do Fundeb para professores da rede estadual de ensino – efetivos e monitores – pode sair antes do esperado. O secretário de Planejamento e Gestão, Crhistian Teixeira informou, com exclusividade, ao site www.edivaldojunior.com.br que o objetivo é pagar antes do prazo anunciado – 19 de janeiro.

Apesar do Orçamento do Estado de 2017 ainda não ter sido sancionado e o Siafem continuar fechado, Crhistian Teixeira explica que a folha extra do pagamento do Fundeb pode ser liberada .

“A data do dia 19, que foi combinado com o secretário de Educação, o vice-governador Luciano Barbosa, é o prazo máximo para liberação da folha extra. Nossa intenção é liberar o pagamento antes disso. Na próxima segunda-feira teremos uma data definitiva”, aponta Crhistian Teixeira.

A data para o pagamento do valor das sobras de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) de 2016 foi antecipada por Luciano Barbosa.

A estimativa inicial era de que as sobras do Fundeb de 2016 corresponderiam a uma folha salarial e meia para cada professor ou algo em torno de R$ 36 milhões.

Luciano Barbosa, informou, na segunda-feira, 2, os novos valores, após os últimos repasses do Fundeb.

O rateio fechou em 2,3 folhas para cada profissional no efetivo exercício do magistério, correspondente a um valor total de R$ 53,6 milhões. “Isso aconteceu devido aos números do final do ano. Tanto ao repasse de 31 de dezembro, quando a multa da repatriação”, explica o vice-governador.

O pagamento do rateio das sobras do Fundeb deve beneficiar cerca de 15 mil servidores da rede estadual de ensino.

com informações de Edivaldo Junior