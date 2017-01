Pré-matrícula da rede estadual pode ser feita até a próxima segunda-feira (16)

Quem ainda não fez inscrição na pré-matrícula dos novatos da rede pública estadual terá uma nova chance de efetuar o cadastro no site www.matriculaonline.al.gov.br: o prazo, que se encerraria neste sábado (14), foi estendido para segunda-feira (16) até o horário de 23h59.

Os interessados que ainda não realizaram o procedimento inicial, devem fazê-lo pelo site, onde também é possível conferir a lista das escolas com vagas disponíveis e o passo a passo para a realização da pré-matrícula.

Ao todo, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) oferta 53.221 vagas para novos alunos da rede estadual. Deste total, serão quase 20 mil vagas destinadas às cidades de Maceió e Arapiraca e as demais são para os outros municípios do Estado. As séries contempladas na pré-matrícula são: 1º e 6º anos do Ensino Fundamental, 1ª séries do Ensino Médio Parcial, Integral, Integrado à Educação Profissional e Integral Integrado a Educação Profissional, 1º período (EJA – Fundamental e Médio) e 5º e 6º períodos (EJA – Fundamental). Para as demais séries, a matrícula será na própria instituição de ensino no período de 16 a 20 de janeiro.

Ensino Integral – Para este ano de 2017, o Estado dobrou o número de escolas de Ensino Integral passando de 17 para 34 unidades, oferecendo jornada ampliada de estudos e formação educacional mais abrangente. Serão mais de cinco mil vagas nos municípios de Maceió, São Miguel dos Campos, Teotônio Vilela, Palmeira, Viçosa, Major Isidoro, Capela, Arapiraca, Girau do Ponciano, Olho d’ Água das Flores, Murici, Santana do Ipanema, União dos Palmares, São José da Laje, Pão de Açúcar, São José da Tapera, Matriz de Camaragibe, Porto Calvo, Delmiro Gouveia, Água Branca, Pilar e Rio Largo. Todas essas vagas são para a 1ª série do Ensino Médio.

Vale ressaltar ainda que oito unidades de ensino em Maceió, Arapiraca, Viçosa, Santana do Ipanema, União dos Palmares, Pão de Açúcar, Porto Calvo e Delmiro Gouveia vão oferecer 2080 vagas para o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, onde os estudantes cursarão o Ensino Médio integrado aos cursos de Ludoteca e Secretário Escolar. No entanto, ao contrário do Ensino Médio Integral, esta modalidade não possui jornada ampliada.

Passo a passo

No ato da matrícula, além de apontar a série pretendida, o interessado deve escolher três opções de escola de acordo com sua preferência e voltar ao site no período de 21 a 23 de janeiro para saber em qual das três unidades ele foi alocado. Em seguida, a última etapa de 23 a 25 de janeiro, será de forma presencial, onde o interessado deve comparecer à escola munido de toda a documentação necessária para efetuar a matrícula e garantir sua vaga.

É importante informar, no ato do preenchimento da pré-matrícula, se o candidato à vaga é portador de alguma deficiência, pois nesse caso o mesmo terá prioridade na garantia da vaga.

Os interessados que tiveram algum problema para efetuar a pré-matrícula ou ainda possuem alguma dúvida, podem acessar o site www.matriculaonline.al.gov.br ou procurar a Gerência Regional de Educação (Gere) mais próxima, para maiores esclarecimentos.

