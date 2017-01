Prefeitura anuncia concurso público com mais de 500 vagas para Maceió

A Prefeitura de Maceió anunciou, na noite desta sexta-feira (13), que o prefeito Rui Palmeira assinou o contrato para a realização do Concurso Público para provimento de 504 cargos na Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Secretaria Municipal de Controle Interno (SMCI). O concurso será realizado pela FUNDEPES/COPEVE, instituição vinculada à Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

Para a Semed serão ofertadas 502 vagas, das quais 100 vagas para Merendeira, exigindo-se escolaridade de nível elementar; 30 vagas para Secretário Escolar, com escolaridade de nível médio; 120 vagas para Professor de educação infantil e 190 vagas para Professor do 1º ao 5º ano, exigindo-se do candidato a formação em magistério ou licenciatura em Pedagogia.

Serão também oferecidas vagas para professores de disciplinas específicas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e vagas para instrutores e intérpretes de Libras. O concurso também prevê a oferta de vagas para cargos técnicos nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Biblioteconomia e Serviço Social.

Os dois cargos de Analista de Controle Interno da SMCI serão destinados aos portadores de diploma em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Direito.

Segundo o presidente da Comissão, Fernando Amorim, todo o trabalho está sendo acompanhado pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público de Contas. “Esse é o terceiro concurso que presido no âmbito do município de Maceió e em todos eles sempre fiz questão de compartilhar todas as informações com o Ministério Público e demais órgãos de controle. Isso facilita o nosso trabalho, pois nos permite realizar o concurso dentro dos mais estritos padrões de legalidade e transparência, proporcionando a seleção dos candidatos mais preparados”, afirmou.

Para o presidente da Comissão, a previsão é de que o edital seja lançado até o dia 20 de janeiro.

