Equipe do OparaNews se reúne para colocar em prática projetos em 2017

A equipe diretiva do OparaNews formada por (Walder Lima, Valdi Fernando e Walberth Lima) se reuniu neste final de semana para traçar metas e objetivos através dos projetos programados para este ano de 2017. Inicialmente ficou determinado que a web rádio irá retransmitir os jogos mais importantes do Campeonato Alagoano da 1ª divisão que se inicia já no próximo fim de semana.

Em um dos projetos está a realização de um torneio de futsal já no 1º semestre deste ano, com participações de equipes tradicionais da bola pesada, como também de jovens através das escolinhas existentes no município ribeirinho. Foi debatido e aprovado tanto o regulamento como a forma de disputa, faltando apenas a logística que será definida até o final de janeiro. “Estamos trabalhando para que aconteça o quanto antes. Precisamos movimentar o esporte local e a realização da 1º Copa de Futsal OparaNews será de grande valia para o desporto penedense”, disse o diretor geral do OparaNews, Walberth Lima.

Outros dois pontos foram discutidos e consumados. O primeiro foi a realização da festa das personalidades e destaques penedense 2017, evento esse que já virou tradição em Penedo e é aguardado com muita ansiedade pelos empresários e anônimos penedenses.

E por fim, o segundo ponto discutido foi a confirmação da cobertura total dos jogos do Sport Club Penedense na 2ª divisão do Campeonato Alagoano, através da web rádio OparaNews, que acontecerá em meados de agosto e setembro de 2017. “Somos a primeira web rádio a transmitir jogos esportivos na cidade de Penedo. Em 2015 transmitimos os jogos do Penedense na 2ª divisão e foi assim em 2016 na 1ª divisão do Alagoano. Sabemos das dificuldades que existem, mas estamos fazendo nosso trabalho da melhor maneira possível. Nosso compromisso é levar aos nossos internautas o maior volume de informações possíveis e vamos continuar fazendo”, finalizou Walberth Lima.

Lembrando que nesse ano o OparaNews vai dá continuidade ao projeto Natal Solidário, que em 2016 arrecadou alimentos não perecível e que foram doados ao Lar de Nazaré, em Penedo. Outros projetos sociais serão colocados em prática o mais rápido possível para beneficiar as pessoas mais necessitadas do município.

por Redação