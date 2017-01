A quatro dias da estreia, apenas dois estádios estão aptos para o Alagoano

Os estádios Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, e Olival Elias de Moraes, em Boca da Mata, estão liberados oficialmente para receber jogos do Campeonato Alagoano 2017. De acordo com a Federação Alagoano, os laudos técnicos pendentes das duas praças esportivas foram entregues na segunda-feira (16) ao Departamento de Competições da FAF.

Com a liberação dos estádios, dois jogos da primeira rodada possuem locais definidos. No domingo (22), o Santa Rita recebe o Sete de Setembro no Estádio Olival Elias de Moraes. O ASA encara o CEO no Estádio Coaracy da Mata Fonseca. Os jogos iniciam às 16h.

Através da assessoria, a FAF explicou que aguarda para esta tarde novas liberações dos outros estádios para definir a logística da primeira rodada.

Confrontos da 1ª rodada do Campeonato Alagoano:

Sábado

Miguelense x Coruripe, 16h, a definir

Domingo

Santa Rita x Sete de Setembro, 16h, Estádio Olival Elias de Moraes, Boca da Mata

ASA x CEO, 16h, Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, Arapiraca

CSE x CRB, 16h, a definir

CSA x Murici, 16h, a definir

Fonte: TNH