Educação divulga resultado de concurso de remoção para professores da rede estadual

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulgou nesta terça-feira (17) o resultado provisório do Concurso de Remoção e Lotação para os Professores da Rede Estadual de Ensino no Diário Oficial do Estado (DOE). Além do site do Diário Oficial (www.doeal.com.br), a lista pode ser visualizada na página da Secretaria de Estado da Educação (www.educacao.al.gov.br).

O concurso de remoção possibilita que o educador peça transferência de uma Gerência Regional da Educação (Gere) para outra, facilitando seu acesso para a unidade escolar de sua preferência. Durante o período de inscrições, que ocorreu de 2 a 8 de janeiro, os candidatos puderam escolher até cinco opções de lotação de escola, indicando a ordem de sua preferência.

Participaram do concurso apenas professores efetivos no exercício de suas funções. Professores em estágio probatório ou que estavam em licença médica ou readaptação de função não puderam participar.

Recursos

Os candidatos que desejem interpor recurso relativo ao resultado provisório do concurso de remoção poderão fazê-lo nesta terça e quarta-feira (17 e 18) no horário das 8h às 14h na Gere onde a inscrição foi feita.

O resultado final do concurso está previsto para o dia 24 de janeiro.

Fonte: Agência Alagoas