Governador assina ordens de serviço para amenizar seca

O governador Renan Filho assinou nesta terça-feira (17), em Palmeira dos Índios, ordens de serviço que permitem o início dos trabalhos que pretendem atenuar os efeitos da seca na região. Pelo menos R$ 3 milhões estão sendo investidos neste esforço integrado.

De acordo com o governador, o enfrentamento da longa estiagem em Alagoas está sendo feita ordenada e planejadamente pelo Governo do Estado.

“Estamos empreendendo esforços agora para minimizar os efeitos da seca, por meio da destinação de carros-pipas da Companhia de Abastecimento de Alagoas para abastecer escolas, postos de saúde e moradias. Vamos perfurar 15 poços artesianos, sendo cinco na cidade e dez na zona rural”, informou o governador. A Casal vai disponibilizar ainda dez carros-pipa.

As ordens de serviço dão conta de um trabalho que vai interligar as barragens do Caçamba à barragem da Carangueja – dando um reforço à barragem do Caçamba. Estas obras de melhorias farão uma inversão de emissão de água entre as barragens, permitindo então a implantação de um novo sistema de abastecimento de água em Palmeira.

“Queremos dobrar a capacidade da barragem por água em Palmeira dos Índios. Talvez seja o maior investimento do Estado na cidade, em meio a uma crise econômica, mas Alagoas está de pé, enfrentando a crise com trabalho”, frisou Renan Filho.

Segundo a Prefeitura de Palmeira, 87 comunidades serão beneficiadas com as ações empregadas pela Casal e secretarias de Estado da Infraestrutura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Fonte: Agência Alagoas