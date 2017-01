Jovem de Junqueiro é assassinado a tiros e polícia procura suspeitos

Ainda são escassas as informações do crime que vitimou um jovem de 24 anos, morto a tiro na segunda-feira (16), na cidade de Junqueiro. A vítima foi identificada como Janiel da Silva e tinha várias perfurações que se assemelham a ferimentos produzidos por arma de fogo. A maior parte deles na cabeça.

O corpo de Janiel foi achado por populares em localidade conhecida como Palmeirinha, um povoado situado na zona rural daquele município.

A Polícia Civil deve investigar as motivações e autoria do crime e se a vítima tinha envolvimento com drogas ou outros ilícitos. Peritos do Instituto de Criminalística e funcionários do IML também foram acionados até o local do crime.

Fonte: AL24horas