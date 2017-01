Senac seleciona para vagas em Maceió, União dos Palmares e Penedo

O Senac abre processo seletivo para vagas de instrutor e cargos administrativos.

Os interessados devem enviar currículo até 24 de janeiro para o endereço eletrônico selecao@al.senac.br, seguindo as orientações do edital de seleção n.º 01/ 2017 disponível para consulta no site do Senac.

Entre os cargos administrativos, há vagas para auxiliar de serviços gerais, atendente e analista com atuação em União dos Palmares e Penedo.

Já para o cargo de instrutor, é preciso ter disponibilidade para trabalhar em qualquer município de Alagoas.

Fonte: Assessoria