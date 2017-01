O presidente em exercício do Sport Club Penedense, Valdemir, concedeu uma entrevista ao radialista Valdi Fernando e falou que teve uma conversa franca com o presidente do Conselho Deliberativo do Clube, Silvio Menezes, onde confirmou sua candidatura à presidência no Penedense juntamente com Daniel Mendonça sendo seu vice.

A aclamação da chapa única no Sport Club Penedense poderá acontecer até o final deste mês de janeiro.

Confira abaixo a entrevista.

por Redação