Matrículas de novatos da rede estadual iniciam na quarta-feira (25)

Após a efetivação da pré-matrícula online, onde puderam escolher até três opções de escolas, é chegada a hora de pais ou responsáveis confirmarem a matricula dos novatos da rede pública estadual. Entre os dias 25 e 27 de janeiro, eles devem comparecer pessoalmente à unidade para qual foram selecionados para entregar a documentação necessária e confirmar a matrícula. A medida é essencial para garantir a vaga na instituição de ensino.

Para conferir em qual unidade escolar o estudante foi escolhido, basta acessar o site http://matriculaonline.al.gov.br/pre-matricula.html. O período para a consulta é o mesmo, também entre os dias 25 e 27 de janeiro.

“Os pais devem acessar o site e realizar a consulta da escola, inserindo o número de protocolo que foi gerado durante a pré-matrícula online. Caso ele não tenha mais o número do protocolo, a consulta também é possível com o preenchimento do nome dos pais e do estudante”, explica a supervisora de Documentação e Vida Escolar da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

O não comparecimento à escola indicada pelo sistema dentro do prazo culminará na perda da vaga, que será automaticamente destinada à comunidade.

Documentação

Para efetivar a matrícula do estudante presencialmente, os pais ou responsáveis devem levar os seguintes documentos: Certidão de Nascimento/Casamento ou RG (original e cópia); CPF do aluno (original e cópia); Histórico Escolar (original) ou Declaração de Conclusão /Transferência (original) da última Unidade de Ensino em que estudou emitida num prazo máximo de 30 (trinta) dias; Original e cópia do RG e CPF do responsável legal, no caso de candidato(a) menor de 18 anos.

Entre a documentação obrigatória consta ainda o laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso); original e cópia do comprovante de residência atualizado; duas fotos 3×4; cartão de vacinação atualizado para os alunos do 1º ao 5º ano; parecer descritivo individual sobre o desenvolvimento afetivo, psicomotor e cognitivo dos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental; cartão do Programa Bolsa Família (original e cópia), caso o candidato seja beneficiário; cartão do Sistema Único de Saúde – SUS (original e cópia); declaração de ciência do cumprimento do horário de funcionamento da escola que oferta ensino integral, matutino e vespertino, assinado pelo estudante, ou seu responsável; termo de autorização do uso da imagem assinado pelos pais/responsáveis (para estudantes menores de 18 anos); histórico médico escolar.

Fonte: Agência Alagoas