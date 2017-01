Geovani entra no segundo tempo, resolve e CSA vence Murici na estreia

O CSA estreou bem no Alagoano 2017. Jogo amarrado, adversário fechadinho e torcida ansiosa…. Teve sofrimento neste sábado, mas o cenário no Gerson Amaral, em Coruripe, se abriu para o Azulão aos 33 minutos do segundo tempo, com um gol de pênalti marcado por Everton Heleno. Até lá, o Murici deu muito trabalho e neutralizou as principais jogadas do time da capital. Aos 42, Geovani, que também sofreu o pênalti, aproveitou falha do goleiro Dias e confirmou a vitória do Azulão por 2 a 0.

– Pude ser feliz na jogada ali. Vi que o goleiro saiu, o gol tava aberto e pude fazer o gol. Vi que o goleiro não ia encaixar, esperei ali e deu certo. Viemos de dois amistosos negativos, mas esse resultado vai dar uma tranquilizada. E também foi pênalti. Ele pegou. Naquela jogada, se ele não faz o pênalti, eu faria o gol – comentou Geovani, que entrou na segunda etapa e foi destaque da partida.

Com a vitória, o CSA assumiu a liderança do Grupo B do estadual. Na próxima rodada, o CSA vai enfrentar o Sete de Setembro, no Rei Pelé, com mando do time do Tabuleiro. O Murici pega o ASA no domingo, no José Gomes da Costa, em Murici.

Fonte: Globoesporte