PM captura três acusados de terem assassinado funcionário público em Penedo

Em uma ação rápida e eficiente, policiais do 11º Batalhão de Polícia conseguiram capturar três acusados de assassinarem o funcionário público municipal, Edivânio Rosário, conhecido como Vânio. O crime cometido com requinte de crueldade, por terem utilizados armas de fogo e branca, aconteceu na noite desta sexta-feira, 20, no bairro Dom Constantino, parte alta do município ribeirinho de Penedo.

Guarnições do 11º Batalhão sob o comando do Sub comandante da Unidade Major Eduardo Costa e da Tenente Lygia saíram na captura dos suspeitos em operação. Após uma hora de buscas pela região os autores foram encontrados escondidos em uma casa no Loteamento Santa Luzia em Penedo. Com eles foram encontrados uma balaclava e a faca de caça utilizada no crime, por sinal ainda suja com o sangue da vítima.

Foi preso, Josivaldo de Oliveira dos Santos, 22 anos, residente na rua Padre Afrânio, em Girau Ponciano/AL e foram detido os menores de idade e irmãos: P.C.S., 14 anos e P.R.C.S, 17 anos, ambos residentes no Loteamento Santa Luzia, bairro Dom Constantino, em Penedo.

O crime foi solucionado pela polícia em menos de 03 horas, motivo pelo qual o 11º Batalhão elogia todos os que se predispuseram a participar com presteza na ação.

A vítima, funcionário público recebeu dos meliantes vários disparos de arma de fogo e várias facadas pelas costas.

A prisão em flagrante foi efetuada com apoio da polícia civil e as partes foram conduzidas para a 7DRP de Penedo, para serem tomadas as devidas providências legais.



por Redação com 11º BPM