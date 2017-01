PM prende jovem e apreende menores suspeitos de assalto

Policiais do Pelotão de Radiopatrulha do 3º Batalhão de Polícia Militar prenderam um suspeito e apreenderam três adolescentes suspeitos de assaltos no bairro Cacimbas, centro da cidade de Arapiraca, Agreste de Alagoas.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AL), o grupamento aéreo conseguiu identificar a motocicleta utilizada na ação e a casa onde o grupo estava escondido.

Os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12, celulares, drogas e a moto utilizada pelo grupo nas ações.

Douglas Alves da Silva, 19 anos, foi levado para a Central de Polícia da cidade e autuado por porte de arma e roubo. Foi feito um Boletim Circunstanciado de Ocorrência (BCO) em desfavor dos adolescentes.

Fonte: G1/AL