Bandidos invadem agência bancária e ateiam fogo no local

Mais uma agência bancária foi alvo de bandidos na madrugada deste domingo (22), no município de Rio Largo. O Banco Bradesco foi incendiado por quatro criminosos que ainda arremessaram garrafas de coquetel molotv.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), os suspeitos chegaram em duas motocicletas, com placas não identificadas e fugiram logo após o ataque.

Ainda segundo o Ciosp, o corpo de bombeiros precisou ser acionado para controlar as chamas.

A polícia realizou buscas na região na tentativa de encontrar os suspeitos, mas eles não foram localizados.

Fonte: Cadaminuto