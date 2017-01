Clubes que devem ao TJD-AL poderão ser suspensos de competições estaduais

O Tribunal de Justiça Desportiva de Alagoas (TJD-AL) apertou a cobrança sobre os clubes alagoanos. As equipes que tiverem débitos em aberto, não quitarem ou comprovarem pagamento, poderão ser suspensas de competições realizadas pela Federação Alagoana de Futebol (FAF).

Visando moralizar e manter as equipes com seus pagamentos em dia no que se refere ao TJD-AL e FAF, a punição poderá ser a suspensão de competições realizadas em âmbito estadual.

A determinação foi feita pelo presidente doTribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Alagoas, Dr. José Venâncio Almeida Júnior. Com isso, será feito um levantamento e imediata comunicação aos clubes inadimplentes.

A determinação em virtude de alguns de processos sem comprovação de pagamentos de multas aplicadas em punições dadas pelo este Tribunal, 18(dezoito) clubes, como CSA, CRB, Coruripe, Murici e outros.

Caso não haja a quitação ou comprovação, as entidades serão suspensas nas competições organizadas pela FAF não podendo praticar nenhum ato junto a entidade, inclusive o registro de atletas.

Assim, os clubes estão sendo intimados para realizar a quitação ou comprovação no autos no prazo de 15(quinze) dias.

Fonte: Minuto Esportes