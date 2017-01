Duas pessoas morrem após acidente na AL-220

Duas pessoas morreram, uma delas dentro do hospital, após um acidente, na noite deste sábado (21) envolvendo um caminhão e dois carros de passeio na AL-220, no bairro do Canaã, no município de Arapiraca.

Segundo a polícia, Severino Alexandre Filho, conhecido como Alexandre Batalha, morreu no local antes do socorro e Valter Dantas Filho, conhecido como Valter Taxista morreu na Unidade de Emergência do Agreste.

Informações da polícia contam que uma Saveiro Cross de cor prata seguia pela rodovia quando foi realizar uma ultrapassagem, colidiu lateralmente com outra Saveiro que seguia em sentido contrário e estava com um reboque levando um cavalo.

A Saveiro Cross rodou na pista e capotou. O impacto foi tão forte que o motor do veículo foi arremessado na rodovia.

Um caminhão não conseguiu frear, bateu e destruiu o reboque da Saveiro.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar os primeiros socorros.

com Já é notícia