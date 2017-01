Mais de 50 músicos irão fazer a animação dos foliões na prévia da Boneca Raquel

Já está confirmado. 56 músicos, comandados pelos maestros Valtinho e Waguinho Trajano, marcarão presença na tradicional prévia carnavalesca da Boneca Raquel que acontecerá no dia 10 de Fevereiro em Penedo. Nossa reportagem, OparaNews, obteve informação através de um dos diretores do bloco, o senhor Everaldo Lima, que pela manhã a partir das 09h00 haverá um café da manhã para os músicos denominados “Amigos da Raquel”, foliões e imprensa . E como vem acontecendo nos últimos anos, a saída do arrastão será às 19h00 na Rua Joaquim Nabuco, próxima a Igreja de Santa Cruz, parte baixa do município de Penedo.

A Boneca Raquel, que neste ano completa 57 anos de existência, irá percorrer as principais ruas da parte baixa de Penedo e chegando na Avenida Duque de Caxias, ela vai em direção a Pousada Colonial, na praça 12 de Abril e em seguida faz o retorno pela Floriano Peixoto em direção ao destino de saída.

São aguardada mais de 2 mil pessoas. Muita e alegria e frevo no pé não irá faltar. “Apesar das dificuldades financeiras, não poderíamos deixar de colocar o bloco na rua porque já virou tradição e a nossa alegria é ver as pessoas felizes com esse momento.”, disse Everaldo.

por Redação