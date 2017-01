A Diretoria do Sport Club Penedense, apoiada no que estabelece os artigos 36 e seguintes de seus Estatutos Sociais, convoca seus associados que estiverem em dia com suas obrigações sociais para participar da Assembleia Geral, a ser realizada em sua sede social à Praça Clementino do Monte, n.º 151, no próximo dia 27 de janeiro do corrente ano, com início previsto às 19:00 horas, como objetivo de eleger o Presidente e Vice.

Penedo/Al., 21 de janeiro de 2017.

Valdemir Alves Santos

Presidente