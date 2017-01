Jovem Renatinha perde luta contra o câncer e morre em Maceió

A jovem penedense, Renata Rodrigues, que lutava contra um câncer, morreu na noite deste domingo, 22, na capital alagoana.

Renatinha, como era conhecida, lutou até os últimos instantes de sua vida contra um câncer raro. Várias campanhas, como bingos e partida de futebol com jogadores conhecidos nacionalmente, foram feitas para que ela pudesse realizar os tratamentos, que por sinal, eram caros.

Seu último tratamento foi no Hospital do Açúcar, em Maceió, e após receber alta voltou para casa dos seus pais, em Penedo. Passados alguns dias, Renatinha teve uma piora considerável e voltou a ser internada. E neste domingo, 22, não resistiu e veio a falecer.

Renatinha deixa o legado de perseverança e coragem para lutar contra um câncer. Ela usava bastantes as redes sociais para encorajar as pessoas para que elas lutassem contra as adversidades da vida, sempre esbanjando alegria.

Nós que fazemos as organizações OparaNews expressamos nossos sentimentos de pesar a todos da família da Renata Rodrigues.



por Redação