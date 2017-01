Portal da Prefeitura de Penedo ganha canal de denúncias sobre mutuários do Programa Minha Casa, Minha Vida

A Prefeitura de Penedo disponibiliza a partir desta segunda-feira, 23, um novo canal de denúncias, para que qualquer pessoa possa apontar possíveis irregularidades sobre mutuários do Programa Minha Casa, Minha Vida, em todos os conjuntos habitacionais de Penedo.

A iniciativa surgiu logo depois da divulgação da lista de contemplados para o Conjunto Velho Chico II. Ainda na última sexta-feira, 20, denúncias chegaram ao conhecimento da administração que alguns nomes que estavam na lista, não se enquadravam nas especificações do programa do Governo Federal.

No portal – http://penedo.al.gov.br/denuncia/ -, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, sendo o denunciante resguardado. Todas as informações postas no portal da Prefeitura serão encaminhadas para o conhecimento da Comissão. Essa será responsável por checar a veracidade dos casos.

Serão checadas entre as denúncias: mutuários que venderam ou trocaram imóveis, pessoas que não se enquadram no programa, mutuários contemplados e que não residem na cidade. Além de contemplados em que o cônjuge possui casa e não foi informado no ato do cadastramento e casas fechadas.

“Uma comissão vai apurar todas as possíveis irregularidades, para elaborar um relatório e enviar ao Ministério Público Federal. Então, peço aos que não se enquadram no programa, se retirem, desistam de forma espontânea. Depois que enviarmos o relatório final às autoridades, não será possível voltar atrás. Tratamos com muito zelo o programa, e vamos tratar sempre, buscando famílias que necessitam. Infelizmente, com o passar do tempo, as pessoas que possuem alguma posse, ou amizade dentro da própria Secretaria, distorceram a sua finalidade. Isso também será investigado. É dessa forma que vamos trabalhar daqui pra frente”, garantiu o prefeito Marcius Beltrão, durante entrevista nesta manhã de segunda-feira, 23, a uma rádio local.

Qualquer denúncia pode ser realizada, podendo ocorrer sobre qualquer um dos programas habitacionais de Penedo. As denúncias serão encaminhadas ao Ministério Público Federal e a Polícia Federal, por se tratar de um programa do Governo Federal.

Denuncie através do portal da Prefeitura de Penedo. O sigilo será garantido.

http://penedo.al.gov.br/denuncia/

Fonte: Penedo.al.gov.br