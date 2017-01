Presos suspeitos de falsificar documentos para furtar veículos do pátio do Detran-AL

Uma operação deflagrada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículo, com apoio do Detran-AL resultou na prisão de três pessoas suspeitas de participação em um esquema de falsificação de documentos para retirada de veículos apreendidos no depósito do órgão. Pelo que apurou a polícia, a falsificação ocorria com a conivência de um cartório da cidade de Rio Largo, que autenticava esses documentos.

Em entrevista coletiva à imprensa, no final da manhã desta segunda-feira, 23, o diretor-presidente da autarquia, Antônio Carlos Gouveia, disse que entre os presos estão um despachante do Detran identificado como Marcos André do Nascimento Ricardo; o funcionário do cartório, que autenticava os documentos falsos, Diogo Barros Silva; e um cliente do esquema: Ananias Vieira.

Gouveia esclareceu que a inteligência do Detran descobriu o esquema quando o proprietário de um veículo modelo Uno apareceu para pagar as taxas e retirar o carro do depósito, mas foi informado de que o mesmo já tinha sido retirado.

“Trabalhamos internamente com o nosso serviço de inteligência para apurar como o veículo havia desaparecido do galpão. O processo de retirada cumpriu todas as exigências legais, mas alguns documentos usados chamaram nossa atenção durante a investigação, como uma cópia de identidade que constava no procedimento. Os dados estavam apresentados de forma correta, mas a foto não era do proprietário do veiculo”, ressaltou o diretor.

Para surpresa dos falsificadores, a Polícia Civil verificou que o RG falso estava com o selo de autenticação do cartório em questão. Tal autenticação só poderia ocorrer na presença do proprietário do documento, o que não ocorreu.

A delegada do responsável pelo inquérito, Maria Angelita, ressaltou que foram 12 dias de investigação até conseguir provar a relação entre os envolvidos. “Após doze dias identificamos alguns membros da quadrilha que estava cometendo os crimes e realizamos as prisões”, reiterou, acrescentando que ficou constatado que havia outro veículo circulando de forma irregular.

Gouveia aproveitou a presença da imprensa para destacar que a autarquia não irá permitir casos como este e “quem chegar com documentos falsos sairá daqui preso, algemado, pois não temos medo de ameaças”, disse.

As prisões ocorreram em cumprimento aos mandados expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital. Equipes do Gecoc também participaram das investigações.

Fonte: *Com Ascom/Detran