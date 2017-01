Governo confirma patrocínio para clubes durante a temporada 2017

Os dez clubes que disputam a primeira divisão do Campeonato Alagoano receberam a confirmação do apoio financeiro por parte do Governo do Estado. Foi assinado na manhã desta quarta-feira (25) o patrocínio de R$ 40 mil para sete clubes, com exceção de ASA, CSA e CRB, que por terem cotas de televisão, receberão um valor maior.

Nos próximos dias, os clubes irão estampar a campanha publicitária dos 200 anos da emancipação política de Alagoas. Receberão R$ 40 mil, clubes como CEO, CSE, Coruripe, Santa Rita, Miguelense, Murici e Sete de Setembro.

As três principais equipes, ASA, CSA e CRB, receberão os R$ 40 mil referente ao Campeonato Alagoano e um valor a mais, tendo em vista que disputam competições nacionais e terão cotas de transmissão.

A assinatura do patrocínio foi feita no Estádio Rei Pelé, durante solenidade de entrega da reforma do setor de cadeiras especiais. Estiveram presentes no evento, os presidentes do CSA, Rafael Tenório, do CRB, Marcos Barbosa, do ASA, Nelson Filho e do Coruripe, José Eugênio dos Santos.

Fonte: Minuto Esportes