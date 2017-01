Governo do Estado autoriza perfuração de 100 poços nos municípios atingidos pela seca

O Governo de Alagoas lança, na quinta-feira (26), em Senador Rui Palmeira, a segunda etapa da Operação Água é Vida, maior programa de enfrentamento à estiagem no Estado. Às 10h, o governador Renan Filho assina a ordem de serviço autorizando a perfuração de 100 poços tubulares profundos e apresenta os 122 carros-pipas que serão disponibilizados para atender emergencialmente os municípios que se encontram em situação de emergência.

O Programa Estadual de Perfuração de Poços avançou nos últimos dois anos em Alagoas e, na quinta-feira, seu raio de atuação será ampliado para atender, de forma emergencial, os municípios atingidos pela seca.

Responsável pela condução do Programa, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), anunciará a perfurações dos poços tubulares profundos, além de instalar sistemas de abastecimento que serão utilizados para reservar água.

“Lançaremos o maior programa emergencial de diminuição dos efeitos da estiagem da história de Alagoas, e todo o seu investimento é com recursos próprios. Serão entregues mais de 100 sistemas simplificados de abastecimento, com a perfuração de poços e instalação de reservatórios no Sertão e no Agreste de Alagoas”, explica o secretário Alexandre Ayres, acrescentando que a programação do Governo de Alagoas é contínua e mantém a orientação junto aos municípios sobre a política de convivência com a seca.

O investimento da Semarh para a efetivação do Programa de Perfuração de Poços é de R$ 2.950.000,00, oriundos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FERH).

Com esta medida emergencial, o Governo de Alagoas vai beneficiar diretamente as cidades afetadas pela seca, conforme o decreto de n° 49.948, de 23 de agosto de 2016.

Carros-pipas

Paralelamente à assinatura da ordem de serviço autorizando a perfuração de poços, o governador Renan Filho apresenta os 122 carros-pipas que serão disponibilizados em caráter emergencial para a operação. Mais de vinte bombeiros militares da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) estão empregados na operação, atuando na fiscalização, suporte e controle da ação.

Segundo o coordenador estadual de Defesa Civil, major Moisés Melo, a operação terá duração de 120 dias e os recursos já estão assegurados pelo Ministério da Integração, na ordem de R$ 5 milhões. Serão distribuídos quatro milhões de litros de água diariamente, beneficiando 40 municípios e 1.300 comunidades do Agreste e Sertão alagoano. Pelo menos, 220 mil pessoas serão beneficiadas nas duas regiões.

Entre os municípios contemplados estão Água Branca, Arapiraca, Batalha, Belo Monte, Cacimbinhas, Canapi, Carneiros, Coité do Nóia, Craíbas, Delmiro Gouveia, Dois Riachos, Estrela de Alagoas, Girau do Ponciano, Igaci, Igreja Nova, Inhapi, Jacaré dos Homens, Jaramataia, Lagoa da Canoa, Major Izidoro, Maravilha, Mata Grande, Minador do Negrão, Monteirópolis, Olho D´Água das Flores, Olho D´Água do Casado, Olivença, Ouro Branco, Palestina, Palmeira dos Índios, Pão de Açúcar, Pariconha, Poço das Trincheiras, Piranhas, Quebrangulo, Santana do Ipanema, São Braz, São José da Tapera, Senador Rui Palmeira e Traipu.

Outra frente

O Governo do Estado continua com o enfrentamento aos efeitos danosos da seca. As ações emergenciais inauguradas em Senador se associam a outras iniciativas permanentes, como a entrega da Adutora do Alto Sertão, que fornece água do Canal do Sertão para oito municípios sertanejos. Em paralelo, o trecho 5 do Canal do Sertão está garantido, o que representa água até o Agreste alagoano.

Fonte: Agência Alagoas